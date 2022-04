Ficovi a Kaliňákovi hrozí deset let vězení. Co na ně mají?

Tímto způsobem byli do svých funkcí dosazeni například policejní prezident Tibor Gašpar, ředitel Kriminálního úřadu Finanční správy Ľudovít Makó a ředitel Národní jednotky finanční policie NAKA Bernard Slobodník. Kaliňák měl rovněž ovlivnit tehdejšího ministra financí Petra Kažimíra, aby dosadil Františka Imreczeho do pozice prezidenta Finanční správy. „Imrecze byl loajální Kaliňákovi,“ píše se v usnesení. Všichni výše zmínění lidé měli podřízené pozice obsazovat loajálními lidmi, které Fico, Kaliňák a Bödör odsouhlasili.

Fico označil obvinění za politický revanš. „Jsou to normální blázni. Ti by nás pověsili, kdyby byl na Slovensku trest smrti za politické delikty. Udělali by to jako v padesátých letech v Československu nebo jako nacisté ve třicátých letech v Německu,“ řekl na tiskové konferenci.