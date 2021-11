Fico a Čaputová: komunikace na ostří nože

Dejte prostor takové hlavě státu, která to s touto zemí a lidmi myslí dobře

„Pokud si spravedlnost a demokracii představujete tak, jak jste si ji přinesli z liberálního politického prostředí, tak se do něj vraťte a dejte prostor takové hlavě státu, která to s touto zemí a lidmi myslí dobře,“ vzkázal Fico na videu zveřejněném na sociální síti s tím, že nadále trvá na tom, že prezidentka zmařila referendum o předčasných volbách.

„Pokud by jim opravdu šlo o referendum, tak by si po diskusi s ústavními právníky nechali zformulovat otázky, tak aby ho bylo možné vypsat,“ řekla hlava státu v Rádiu Expres v narážce na fakt, že se v otázce referenda obrátila k ústavnímu soudu, který rozhodl, že plebiscit by odporoval ústavě.