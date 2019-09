Fica vyšetřuje policie, zastal se extremisty odsouzeného za rasismus

Mazurek byl tento týden slovenským nejvyšším soudem právoplatně odsouzen za rasistického výroky proti Romům, dostal pokutu a přišel o poslanecký mandát. Mazurek v říjnu 2016 v Rádiu Frontinus řekl, že na domy pro lidi z romských komunit stát vynaloží 150 milionů eur (3,9 miliardy korun): „Pro lidi, kteří nikdy pro náš národ, pro náš stát nic neudělali. Právě naopak, rozhodli se žít asociálním způsobem života a vysávat náš sociální systém. My, kteří žijeme slušným životem a pracujeme, tak na nás stát kašle, zatímco těmto asociálům dá zadarmo úplně všechno.“

Fico ve videu zveřejněném na sociální síti prohlásil, že to, co řekl Mazurek, si myslí téměř celý národ. „Orgány činné v trestním řízení a soudy rozhodují často pod tlakem médií, nikoliv na základě skutečných důkazů. Rozhodnutí nejvyššího soudu respektuji, ale zařazuji ho do kategorie mediálních,“ řekl Fico.