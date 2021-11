Fenomén neúspěšné nákazy aneb Proč má někdo negativní test po těsném kontaktu s nakaženým

Při takzvané neúspěšné infekci popsané ve studii, o které informuje list The Guardian , virus pronikne do těla, ale T-buňky napadeného se s ním vypořádají v nejranější fázi infekce, tedy ještě před podstoupením PCR testu. Tento člověk se už s nákazou dříve setkal a T-buňky si „zapamatovaly“ dříve prodělané infekce a zabíjejí patogeny.

Studie dospěla k závěru, že tito lidé už měli T-buňky, které byly schopné odhalit koronavirus SARS-CoV-2 a zasáhnout proti němu dostatečně rychle. Tyto T-lymfocyty to dokázaly, protože se organismus setkal s jinými koronaviry vyvolávajícími běžné nachlazení, a vytvořily se v něm T-lymfocyty proti koronavirům. „Tyto už existující T-buňky byly připravené rozpoznat SARS-CoV-2 (jako patogen),” uvedl imunolog Leo Swadling z UCL .

„Tato studie identifikuje (nový) přechodný stav, kdy je jedinec dostatečně vystaven viru, aby se aktivovala část jeho imunitního systému, ale ne dostatečně na to, aby pocítil příznaky, detekovali jsme u něj významnou hladinu viru nebo se vytvořila protilátková odpověď,“ uvedl profesor biomedicínské technologie na Univerzitě v Readingu Alexander Edwards.

„Zjištění této studie by mohlo být klíčové pro vytváření odlišného typu vakcíny,” uvedl Andrew Freedman z lékařské fakulty na Univerzitě v Cardiffu. „Vakcína, která připraví T-buňky na různé proteiny viru, které sdílí mnoho různých koronavirů, by doplnila naše vakcíny zaměřené na s-protein, které indukují neutralizační protilátky.”

Preparáty, které jsou nyní dostupné, se zaměřují na vyvolání odpovědi na celý protein na povrchu koronaviru, který je jedinečný pro virus způsobující nemoc covid-19, nebo pro jeho část. Látka, která by se zaměřovala na T-buňky, by mohla vytvářet déletrvající imunitu a také by pravděpodobně chránila před novými variantami koronaviru.