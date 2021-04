Evropská komise chystá žalobu na AstraZeneku kvůli neplnění dodávek vakcín

V prvním čtvrtletí dodala místo téměř 100 milionů dávek jen 30 a do konce druhého kvartálu plánuje dodat 70 milionů. To výrazně zpomalilo tempo očkování v mnoha členských státech.

Představitel EU, který je zapojen do jednání s producenty očkovacích látek, uvedl: „Státy EU se musejí rozhodnou, zda se na tom budou podílet.“ Podpis by měly připojit ještě tento týden. Zmínil i cíl žaloby: „Jde o splnění dodávek do konce druhého čtvrtletí.“