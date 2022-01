Evropa se pře o postup kvůli krizi na Ukrajině

Britský premiér Boris Johnson stojí podle listu The Guardian v čele protiruské aliance. Patrné je to z toho, že na Ukrajinu nechal poslat tisíce ručních protitankových střel NLAW od švédské zbrojovky SAAB.

Britské ministerstvo zahraničí také zveřejnilo varování, že Rusko chce na Ukrajinu dosadit loutkovou vládu, kterou by měl údajně vést okrajový politik Jevhen Murajev. Ukrajinské vedení uvedlo, že zprávě věří, i když není jasné, nakolik je podložená. Sám Murajev uvedl: „Není to moc logické. V Rusku jsem na indexu a peníze firmy mého otce tam byly zkonfiskovány.“ Že by ale Moskva chtěla v čele Ukrajiny někoho vstřícnějšího, je nesporné.