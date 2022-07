Evakuovaní Ukrajinci se vrací domů na bojovou linii. Na život v bezpečí už nemají peníze

Ukrajinští civilisté se raději vracejí domů, do válečné zóny, než by zůstali v relativně bezpečnějších částech země. Mnozí evakuovaní popisují, že se v těchto místech necítí vítaně. Pro mnohé je problémem také nedostatek peněz na nový začátek.

Karina Smulska se vrátila do Pokrovsku měsíc po evakuaci. V jejím rodném městě ji nabídla práci servírky znovuotevřená restaurace. Je jí sice pouhých 18 let, ale její příjem živí celou rodinu. „Lidé chtějí být doma. V místech, odkud pocházejí, ve svých bytech, domech,“ vysvětlila pro AFP důvod svého návratu.

Do města Pokrokovsk se už vrátilo kolem 70 procent evakuovaných, tvrdí úřad starosty. Podobné je to v Kramatorsku, který je ještě blíž frontové linii.

Vysídlenci, kteří se vracejí do svých domovů poblíž frontové linie, ale riskují své životy. Agentura AFP přináší jeden příběh za všechny.

Pětatřicetiletá Anna Protšenková z Pokrokovsku zemřela pouhé dva dny poté, co se vrátila. Původně udělala to, co jí nařídily úřady. Když se ruské síly přiblížily, evakuovala se z Doněcké oblasti.