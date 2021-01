EU zvrtala nákup a distribuci vakcín, píše Daily Mail

Evropská komise se pak pustila do velkých farmaceutických firem, že neplní své závazky. Napětí se v končícím týdnu eskalovalo především okolo firmy AstraZeneca. Odtajnění smluv ukázalo, že firma neplní své závazky plynoucí z kontraktu. Brusel proto dokonce zvažoval omezení propustnosti hranice mezi Irskem a Severní Irskem, aby se tudy nedostávaly očkovací látky ze zemí EU do Spojeného království. K tomu ale nakonec nedošlo.

List Daily Mail tvrdí, že Boris Johnson dosáhl dvojího vítězství nad EU, když během dvou nočních telefonátů s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou zabránil tomu, aby se uzavřela hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem a zabránil zablokování dodání 3,5 milionu dávek vakcín od Pfizeru/BioNTechu vyrobených v Belgii do Spojeného království. Tvrdil, že by uzavření hranice mohlo zabít britské důchodce, kteří čekají na druhou dávku.

Británie však musela ustoupit. Ministr pro očkování Nadim Zahawi uvedl pro list The Sunday Telegraph, že Británie pomůže EU s problémy s náběhem výroby, do subdodavatelské továrny firmy Halix v Nizozemsku už poslala své experty. Britská ministryně pro mezinárodní obchod Liz Trussová řekla televizi Sky, že by mohla Británie vyvážet vakcíny, pokud to neohrozí očkování v zemi. Také severoirská první ministryně Arlene Fosterová změnila svou rétoriku, když řekla, že by Severní Irsko mohlo pomoci s dodávkami vakcín Irské republice.