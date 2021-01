EU zavedla kontroly na vývoz vakcín do Severního Irska

Evropská unie zavedla kontrolu vývozu vakcín vyrobených na území sedmadvacítky, která se týká i těch exportovaných do Severního Irska. To je přitom součástí jednotného trhu. Důvodem jsou obavy, aby se odtamtud vakcíny nevyvážely do Velké Británie. Proti opatření se ohradila první ministryně Severního Irska Arlene Fosterová, podle níž je to „neuvěřitelný čin nepřátelství“.