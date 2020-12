EU by pro Bělorusy mohla udělat více, řekla Cichanouská před převzetím Sacharovovy ceny

„Maryja je mimořádně silná a neustále dodává odvahu i ostatním. S řadou lidí si dopisuje a inspiruje je. Její odvážný čin na hranicích bylo něco neuvěřitelného, jsem tím naprosto nadšená. Ozbrojenci loajální Lukašenkovi se pokusili ji násilně vyvézt ze země. Aby nemusela opustit vlast, roztrhala na hranicích svůj pas, i když věděla, že za to půjde do vězení,“ připomněla.

„Vždycky říkala, že neodejde ze země jen kvůli tomu, že oni chtějí, aby odešla. Rozhodla se zůstat a bojovat až do konce – ve své zemi, se svými lidmi, i z vězení. A tento čin inspiroval velké množství lidí. Bylo to velmi odvážné, i vzhledem k tomu, že věděla, jak se chovají k lidem ve vězení,“ dodala Cichanouská.

Cichanouská zároveň ocenila Českou republiku za to, že jako první země přijala 30 vážně zraněných demonstrantů. Dále vyjádřila vděčnost Litvě, která v rámci EU podle ní nejvíce bojuje za Bělorusko. Litva také Cichanouskou přijala poté, co ji režim donutil opustit zemi.

Na otázku, kdy se hodlá vrátit do Běloruska, uvedla, že se vrátí ve chvíli, kdy bude mít záruku, že bude v bezpečí. To by jí mohl poskytnout mimo jiné i doprovod evropských představitelů. Připomněla, že režim i nadále vězní jejího manžela Sjarheje Cichanouského, který chtěl původně kandidovat v prezidentských volbách. „Nemohu dopustit, aby moje děti skončily v sirotčinci,“ obává se scénáře, který by mohl nastat v případě, že by byla rovněž zatčena.