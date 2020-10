EU by měla zavést sankce proti oligarchům, tvrdí Navalnyj

„Sankce proti celé zemi nefungují. Nejdůležitější je uvalit zákaz vstupu zmrazit aktiva lidem, kteří profitují z režimu. Zpronevěřují peníze, kradou miliardy a o víkendu odlétají do Berlína nebo Londýna. Kupují si drahé byty a vysedávají v kavárnách,“ řekl Navalnyj německému deníku Bild.

Sankce by měly podle něj postihnout i hlavního dirigenta Mnichovské filharmonie Valerije Gergijeva, který je stoupencem ruského prezidenta Vladimira Putina.

Německo v úterý uvedlo, že diskutuje se svými partnery o tom, jaké kroky podniknout poté, co Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdila, že v Navalného krvi byla nalezena nová a dosud nenahlášená varianta novičoku.

Navalnyj byl v bezvědomí letecky přepraven do Berlína poté, co 20. srpna při vnitrostátním letu na Sibiři zkolaboval. Mezitím se zotavil natolik, že byl propuštěn z berlínské kliniky. Do Ruska se chce vrátit.