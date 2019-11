Erdoganův vánoční dárek pro Evropu: Ještě letos pošle stovky islamistů

Turecko vyhostí většinu cizinců zadržených kvůli vazbám na teroristické hnutí Islámský stát (IS) do konce roku. A v případě Evropy, kam mají zamířit stovky džihádistů, si dá na svižném průběhu deportací obzvlášť záležet. Agentuře Reuters to v úterý řekl ministr vnitra Süleyman Soylu.