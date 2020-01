EK žádá zastavit práci disciplinární komory soudu v Polsku

Disciplinární komora rozhoduje mimo jiné o sporech předčasně penzionovaných soudců, kteří nebyli přijati zpět do práce, i když soud EU už dříve konstatoval, že zákon upravující soudcům věk odchodu do penze je v rozporu s unijním právem. Varšava loni zákon částečně upravila, ale do práce se mohli vrátit jen někteří penzionovaní soudci.