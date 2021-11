Duda: Polskou hranici před Lukašenkovými migranty ubráníme, ohrožují celou EU

Polsko má sílu ochránit svou hranici s Běloruskem, kam režim prezidenta Alexandra Lukašenka záměrně pouští a směruje migranty z třetích zemí. V úterý to řekl polský prezident Andrzej Duda. Úspěch běloruského režimu v souvislosti s migranty by byl podle Dudy fatální pro celou EU. Uvítal by sankce pro aerolinky, jež do Běloruska přepravují migranty.