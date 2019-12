Důchodce neonacista dostal v Maďarsku doživotí. Při domovní prohlídce zastřelil policistu

Prokurátor vyjádřil s rozsudkem spokojenost. Győrkös do poslední chvíle popíral, že policistu zastřelil a tvrdil, že ho zabila zbloudilá střela policistů. „Odsoudili jste mě bez důkazů ve zmanipulovaném procesu,“ řekl v závěru.

„Důchodcova manželka varovala policisty, že její muž je rozčilený a může to špatně skončit. Pak ale pustila do domu tři policisty. Győrkös zahájil palbu a zasáhl do hlavy šestačtyřicetiletého policistu Pétera Pálvölgyiho, který byl na místě mrtev,“ uvedl deník Blikk. Győrkös střílel automatickou puškou AMD 65 ze vzdálenosti 30 až 80 centimetrů.