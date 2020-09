Dolní Rakousy i Vídeň utahují šrouby – na hřišti i u pípy

Také Vídeň přikročí k registraci hostů restaurací, a to už od pondělka. Opatření má platit předběžně do konce roku. Vídeňský starosta Michael Ludwig ze sociálnědemokratické strany (SPÖ) řekl, že každý dostane svůj formulář zvlášť. Nepůjde tedy o seznamy, ze kterých by návštěvníci podniků mohli vyčíst, kdo v daný den lokál také navštívil.