Do Německa přišlo letos z Česka opět víc migrantů než loni

To odpovídá meziročnímu poklesu zhruba pět procent.Třetí za Rakouskem a Českem byla loni – co do počtu zachycených migrantů v prvních 11 měsících roku – Francie (3092), čtvrté Švýcarsko (2523) a pátá Belgie (1835). Z Polska se do Německa pokusilo nelegálně dostat 1733 migrantů.