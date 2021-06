Dnes jsem měla obhájit diplomku a líbat se s Romou, píše Pratasevičova přítelkyně z vazby

„Jediný strach, který mě mučí, je strach, že zůstanu stranou, stranou života,” uvedla.

„Bojím se, že nebudu nikým a budu pro společnost úplně nepotřebná. Bojím se, že nikdy neobhájím diplomku. Dnes je třetího, den, kdy jsem ráno měla obhájit diplomovou práci a večer jít s Romou (Romanem) do restaurace, pít šampaňské, jíst těstoviny, těšit se z léta, líbat se a milovat,” napsala v jednom z dopisů Sapegaová, která studuje mezinárodní a evropské právo.

„Ale všechno je trochu jinak. Místo toho jsem ráno měla k snídani kaši, cvičila jsem a večer jsem měla čaj se sušenkami. Sama. Není tu nikdo, kdo by mě chránil, žádný Roma, žádná restaurace, chlazené šampaňské. Žádné oslavy nebo láska. Ale byl čaj. Je hořké na to myslet, ale zdá se, že se v životě hodně stane a já o to přijdu. Nechtěla jsem o tom psát, ale neměla jsem to s kým sdílet. Promiňte,“ dodala.

Třiadvacetiletá studentka zároveň vyjádřila obavy z toho, co všechno kvůli pobytu ve vězení zmešká.

„Jediný strach, který mě drásá, je strach, že zůstanu pozadu... Bojím se, že se dostanu na svobodu a nebudu nikdo, absolutně nepotřebná. Hrůza pomyslet, že jsem neobhájila diplomovou práci,” napsala.

Dívka současně rodinu ujišťovala, že se zatím s pobytem ve vazbě dobře vyrovnává, hodně čte, píše si deník, cvičí a má chuť k jídlu. Pravidelně ji navštěvuje lékař, který ji dal sedativa a injekce glukózy, aby povzbudil její chuť k jídlu. Upřesnila, že nemá hodinky a orientuje se podle odbíjení zvonů.

„Chci říci, či spíše napsat, že se nevzdávám. Začala jsem se usmívat. Poprvé v životě se raduju z drobností, jako že zpívají ptáci, ze slunce, ze zajímavé knihy,” vylíčila.

„Měl prorocké sny”

Z vězení také Sapegaová napsala, že se Pratasevičovi zdálo před návratem z Atén, že přistane v Minsku. „Nikdy jsem nevěřila v prorocké sny, ale v noci před letem z Atén se Romovi zdálo, že jsme přistáli v Minsku. Už dříve říkal, že měl prorocké sny. Bohužel tento byl jedním z nich. Prosím, neviňte Romu za to, jak to dopadlo. On mne chránil a staral se o mě, jak nejlépe mohl. To se může nazvat láskou. Další vývoj bude nelehký, ale já doufám, že tím projde s úctou,“ uvedla.

Napsala také, že když jí přišly dopisy od rodiny, rozplakala se. „Dnes jsem dostala dva vaše dopisy. Čestně přiznám, že to bylo vůbec poprvé, kdy jsem plakala. Tady nepláču. První den jsem tady potkala dívku, která skutečně zabránila tomu, abych byla ochromená. A taky mi řekla, že si první dopis budu pamatovat po zbytek života. A to byla pravda. Pamatuju si každý řádek, každou větu. Pamatuju si ten pocit,” uvedla.

Zadržení po vynuceném přistání

Sapegaovou, Rusku žijící v Bělorusku a studující na Evropské humanitní univerzitě ve Vilnu, zadržely běloruské úřady společně s Pratasevičem 23. května na letišti v Minsku. Stalo se tak poté, co donutily s pomocí stíhačky k nouzovému přistání letadlo společnosti Ryanair, jímž se pár vracel z dovolené v Řecku do Litvy.

O dva dny později byla dívka převezena do budovy vyšetřovacího úřadu. Týž den běloruská státní televize STV zveřejnila videozáznam, v němž Sapegaová říká, že na sociální síti Telegram spolupracuje s informačním kanálem, který zveřejňuje osobní údaje příslušníků běloruských silových orgánů, úředníků, soudců a novinářů pracujících pro státní média. Tento kanál s názvem Čornaja kniga Belarusi (Černá kniha Běloruska) byl v dubnu soudem v Gomelu označen za extremistický. Mnozí včetně její matky důvěryhodnost přiznání Sapegaové zpochybnili a upozornili, že záznam působí tak, že žena odříkává předem naučený text.

Zdroj stanice BBC obeznámený s povahou případu Sapegaové uvedl, že studentka je podezřelá z činů porušujících několik článků trestního zákoníků včetně těch, které se týkají porušení veřejného pořádku, organizace hromadných nepokojů a rozdmýchávání společenské nenávisti. Její advokát Alexandr Filanovič ale pod přísahou uvedl, že nezveřejní, z čeho je obviněná.

Rusko chce dosáhnout jejího vydání

Ruská prezidentská rada pro občanskou společnost a lidská práva žádá vydání Sapegaové, řekl agentuře TASS v úterý její předseda Valerij Fadějev.

„Ona je ruská občanka, my to monitorujeme a budeme bojovat za to, aby se zajistilo dodržování zákona (při vyšetřování), nebo lépe, aby byla vydána do Ruska. Vždy říkám, že je ruské občany potřena přivézt zpět bez ohledu na to, jakého se dopustili zločinu,“ sdělil.

Běloruský ministr zahraničí Vladimir Malej řekl deníku Kommersant, že prezident Alexandr Lukašenko může rozhodnout o milosti pro Sapegaovou nebo jejím vydání do Ruska, ovšem 1. června řekl, že by měla být vyšetřována v Bělorusku. Běloruský soud odmítl stížnost na její zadržení.

Představitelům ruského velvyslanectví v Minsku bylo dovoleno ji několikrát navštívit.