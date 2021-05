Čtyřdenní pracovní týden? Rusko o něm diskutuje

Experti i odbory ale varují: taková změna by nutně vedla ke snižování platů. Proto podporují spíše krácení pracovní doby a k tématu se staví skepticky.

„Musel by dekretem rozhodnout prezident a také by musela existovat sociálně-ekonomická poptávka,“ citovala jej Rossijskaja gazeta. Pro to ale „nejsou podmínky“ a „předně je potřeba zapracovat na zvyšování příjmů obyvatelstva“, připustil.