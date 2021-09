Covid zavalil Evropu plastem

Jinak řečeno, import dosahoval 0,75 kusu tohoto osobního ochranného prostředku na každého občana v některém členském státě Evropské unie denně.

Připomeňme, že obyvatelstvo Evropské unie čítalo v roce 2020 podle oficiálních údajů 447,8 milionu lidí. Ve stejném období dovoz umělohmotných rukavic včetně gumových do EU narostl o 105 tisíc tun – zvýšení tak dosáhlo plných 80 procent.

Jídla s sebou méně, zato zásilek po internetu přibylo

Bohužel ne všechny jednorázové ochrany dýchacích cest skončily v komunálním odpadu. Pokud by jen jedno procento z ní lidé někde zanechali, ať už záměrně, nebo neúmyslně, pouze v Itálii by se do životního prostředí dostalo za měsíc 10 milionů roušek a respirátorů, z nichž velká část nakonec skončí v různém stupni rozkladu v moři.

Pro vodní živočichy jsou pak velmi nebezpečné zejména tzv. mikroplasty, které se jim dostávají do organismu, jelikož tyto částečky plují volně ve vodě a biologicky se rozpadají nesmírně pomalu. Následně je to problém také pro odběratele ryb, kteří je poskytují ke konzumaci, neboť mikroplasty se dostávají do metabolismu lidí.

Výroba produktů z umělé hmoty sloužících k balení zboží včetně potravin přitom dosahovala v EU v roce 2019 18,8 milionu tun, což představovalo téměř 40 procent všech vyrobených plastů. Jestliže vezmeme v úvahu jak vývoz, tak dovoz, o rok později spotřebovali obyvatelé EU 18,7 milionu tun těchto výrobků.

Do celkového vývoje se promítly dva trendy. Uzavřené restaurace a další stravovací zařízení přinutily mnohé majitele k tomu, aby přešli na prodej jídla s sebou nebo na jeho rozvoz. V dubnu až červnu 2020 hlásily doručovatelské firmy nárůst rozvážených snídaní o polovinu a obědů dokonce o 80 procent ve srovnání s únorem téhož roku.

Práce z domova a internetová výuka naopak vyvolaly snížení spotřeby drobného občerstvení, které si lidé berou s sebou do zaměstnání nebo do školy. Uzavření většiny obchodů vyústilo v době nejpřísnějšího omezení pohybu občanů do nezanedbatelného nárůstu obchodování po internetu.

Zisky internetových obchodů v EU vzrostly od března do září 2020 proti předcházejícím dlouhodobým hodnotám o 14 procent. Není divu, že se v EU množství plastových obalů použitých v internetovém obchodování v březnu až září 2020 zvýšilo oproti roku 2019 o 11 400 až 17 600 tun, tedy o desetinu.

Pokud jde o výhled do budoucnosti, změněné chování spotřebitelů bude podle odborníků dlouhodobě převládat i po odeznění pandemie. Celosvětová dotazníková akce odhalila, že 35 až 55 procent spotřebitelů v pěti největších evropských zemích hodlá v budoucnosti i nadále využívat dovoz jídla až domů.

Plasty jsou všude

Množství mikroskopických plastových částic vyskytujících se v pitné vodě sice podle dva roky staré zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) zatím nepředstavuje pro lidi vážnější zdravotní riziko, nicméně „nelze přesvědčivě říci, že v budoucnu nějaké nehrozí”.

Plastové částice v pitné vodě představují podle WHO menší riziko než třeba bakterie nebo viry. Skutečnost, že i voda z vodovodu obsahuje plastová vlákna, byla potvrzena už v roce 2017. Jiná studie navíc odhalila, že průměrný člověk sní nejméně 50 tisíc částic mikroplastů ročně, stejné množství rovněž i vdechne.