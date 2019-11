Corbynův jed antisemitismu tráví duši britského národa, varuje vrchní rabín

„Bylo by chybou vnímat to jako lidské selhání spíše než jako politický problém. Je to selhání kultury. Je to selhání vedení. V Labouristické straně zakořenil nový jed, a to s posvěcením lidí ve vrcholných pozicích,“ napsal rabín. „Nejsem tu od toho, abych říkal lidem, jak mají volit. Je mi líto, že jsem se do této situace vůbec dostal. Vznáším pouze otázku: Co řeknou výsledky voleb o morálním kompasu této země?… Nebuďte na pochybách, v sázce je samotná duše našeho národa,“ dodal.