Corbyn zveřejnil dokumenty z jednání o zdravotnické dohodě s USA. Mohla by Britům zdražit léky

Z dokumentů o šesti kolech jednání o budoucí obchodní dohodě mezi Velkou Británií a USA je patrné, že Spojené státy měly zájem vstoupit do britského státního systému zdravotní péče NHS. Johnson se dušoval, že NHS nebude na prodej, dokumenty však ukazují, že se jednalo o erozi stávajícího systému. „Necenzurované dokumenty zcela roztrhaly popření Borise Johnsona ,“ řekl Corbyn a dodal: „Nyní jsme získali dokumenty, že za vlády Borise Johnsona byla otázka NHS na stole a že bude na prodej. Snažil se to skrýt v tajné agendě a dnes to vyšlo najevo. Mluvíme o tajných jednáních o dohodě s Donaldem Trumpem po brexitu.“

Corbyn sice nedoložil, že by Johnson umožnil do britského systému vstoupit privátním společnostem, ale ukázal, že by dohoda vedla ke zdražení léků. Obě strany totiž jednaly o prodloužení licenční ochrany léků, které by zabránilo použití levnějších generik. „Delší platnost patentů může znamenat jediné - dražší léky,” řekl Corbyn. Jako příklad si vzal Humiru, která se používá při Crohnově chorobě a revmatické artritidě. „Balení stojí NHS 1409 liber. V USA stojí stejné balení 8115 liber. Jedním z důvodů, proč jsou americké léky dražší o 250 procent, je patentový režim.”