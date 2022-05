Chorvati zadrželi členku Pussy Riot

Turkmenská aktivistka Nijazovová se účastní protiválečného turné Riot Days, v jehož rámci skupina v pondělí vystoupila v Záhřebu. Zatčena byla tentýž den při příjezdu do země ještě na hraničním přechodu se Slovinskem.

Večernji list uvedl, že Nijazovová byla umístěna do vazby pro osoby určené k vyhoštění. Podle členů skupiny to znamená, že jí hrozí deportace do Turkmenistánu, který má stále zájem na její vydání. „Jde o diktaturu, kde jsou lidé zabíjeni,” varovala členka skupiny Olga Borisovová.