Chlapec na Sibiři dostal krávu, kterou žádal od Putina

Během stejné debaty si penzistka Svetlana Kultyginová postěžovala Putinovi, že jí už 20 let nezavedli do domu plyn, přestože se tak stalo v případě chat prominentů, které prý plyn mají. Stížností se zabýval gubernátor Sverdlovské oblasti, vyšetřovatelé i prokuratura. Ale výsledkem bylo, že penzistce přivezli náklad palivového dříví s vysvětlením, že plyn zapojí nejdříve za dva roky - až dostavějí potrubí. A také se přišlo na to, že žádné „papalášské“ chaty v sousedství nejsou - ty jsou zřejmě na místech, kam už byl plyn zaveden.

Putin v roce 2017 daroval k narozeninám zájezd do Soči Anastasiji Votincevové z Iževska, která si mu postěžovala, že má byt v havarijním stavu. Putin do Iževska přijel na pracovní návštěvu a rozhodl se Anastasii osobně navštívit: žena žila spolu se sestrou a třemi dětmi v jediném pokoji ve zchátralém domě. Tehdy také prezidentovi řekla, že ani ona, ani její rodina nikdy nebyli u moře. Putin ji během návštěvy daroval kytici a zájezd do Soči, zatímco obdarovaná za hlavní dar označila samého Putina. „Byla to nejlepší dovolená v našem životě,” pochvalovala si po návratu z černomořského letoviska. O rok později dostala byt, stejně tak její sestra.