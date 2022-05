Chersonu se nevzdáme, bude navždy ruský, prohlašuje ve městě tajemník Putinovy strany

Červeně vyznačené oblasti by Rusové potřebovali k vytvoření pozemního koridoru do Moldavska. Snahu o jeho vytvoření nepotvrdili, nicméně pohyb jejich jednotek takovému úmyslu nasvědčuje.

Putin a jeho lidé mluvili o potřebě „demilitarizovat“ a „denacifikovat“ Ukrajinu, aniž by vysvětlili, co to vlastně má znamenat. Slibovali, že až ruská vojska tento úkol splní, zase se stáhnou. Obdobný slib se objevuje v ruských výrocích a oficiálních zprávách pravidelně; odstavec s touto informací zahrnuje do článků týkajících se Ukrajiny například agentura TASS i v současnosti.