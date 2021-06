Česko se obrátilo na soud EU, aby pokutoval Polsko za další těžbu v Turówě

"Česká republika žádá soud, aby uvalil pokutu ve výši pěti milionů eur denně na Polsko za to, že okamžitě nepřerušilo těžbu hnědého uhlí v dole Turów," píše se na Twitteru Soudního dvora. Ten v květnu Polsku na žádost Prahy nařídil okamžitě přerušit veškeré práce v Turówě.

Náměstek českého ministra zahraničí a vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU Martin Smolek uvedl, že Polsko dostalo lhůtu do 22. června, aby se k návrhu pokuty vyjádřilo.

Polský premiér Mateusz Morawiecki ale veřejně oznámil, že Varšava nařízení nedodrží, protože by to mělo negativní dopad na energetickou bezpečnost Polska a zaměstnanost v regionu.

"Polská strana nyní dostala od Soudního dvora EU lhůtu do 22. června vyjádřit se k návrhu pokuty," uvedl Smolek ve vyjádření pro ČTK. O tom, že Polsko dostane od Soudního dvora EU prostor pro vyjádření, hovořil minulý týden na výboru pro životní prostředí české Poslanecké sněmovny. Český postup má podle něj také motivovat Polsko k jednání o podmínkách budoucí dohody, jejíž návrh česká vláda odeslala v pondělí. Smolek upozornil, že v návrhu penále pro Polsko nebyl z české strany zahrnut žádný odklad uložení pokuty, lhůta je na soudu.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. České úřady ale upozorňují, že rozšíření dolu ohrozí zásobování vodou obyvatel příhraničních oblastí Libereckého kraje. Povede také podle nich k větší hlučnosti a prašnosti.