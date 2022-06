Česko podporuje vstup Švédska a Finska do NATO, řekl Lipavský ve Stockholmu

Členství dvou skandinávských zemí v NATO by podle Lipavského bylo velkým přínosem. „Zabezpečíme tím prostor Baltského moře. Švédsko a Finsko jsou velice vyspělé země, mají moderní armády, jsou prakticky (na vstup) připraveny,” uvedl šéf české diplomacie. „Je to v našem zájmu, proto na tom musíme pracovat. Není to jednoduché, je to velká geopolitika, ale každý hlas a každá podpora se počítá,” dodal.