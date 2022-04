Červená čára byla překročena, je na čase Rusko izolovat, zní stále silněji od lídrů EU

„Pokud současné sankce nedonutí Rusko k přehodnocení situace, pak nefungují,“ řekl například irský ministr zahraničí Simon Coveney pro televizi RTÉ. Dodal, že jeho země bude tlačit na výrazné zpřísnění sankcí „nad rámec toho, co jsme udělali doteď“.

Coveney hovořil o sankcích na ruskou energetiku, zamezení přístupu do evropských přístavů či o zablokování přístupu všech ruských bank do systému SWIFT.

Například Rakousko už prohlásilo, že sankce směřující na ruský plyn nepodpoří, protože by postih tohoto typu zasáhl Evropu více než Rusko. Samotné Rakousko dostává z Moskvy 80 procent veškerého svého zemního plynu a už současné sankce mají na Vídeň vliv. Výhled ekonomického růstu pro rok 2022 spadl z pěti na tři a půl procenta.

„Pořád je to růst, ale už ne v takové podobě, v jaké jsme si ho představovali a jak bychom potřebovali,“ uvedl ministr financí Magnus Brunner a dodal, že Rakousko by preferovalo další sankce vůči jednotlivým osobám, organizacím a institucím.

Návrh Polska na obchodní blokádu Ruska je nerealistický také podle českého ministra financí Zbyňka Stanjury. „Nemyslím si, že by takový návrh měl šanci,“ řekl České televizi. Stávající čtyři balíky sankcí vůči Rusku podle něj fungují.

V rámci EU se ale najdou také země, které by se sankcemi na ruský plyn problém neměly. Pobaltské státy například ruský plyn zdaleka nevyužívají v takové míře. Litva dokonce už vůbec a její prezident Gitanas Nausėda vyslal zbytku Unie jasný vzkaz: „Když to můžeme udělat my, může i zbytek Evropy.“