Bývalý německý kancléř Schröder opouští ruskou firmu Rosněfť

Rozhodnutí, že rezignuje na svůj post přišlo den poté, co mu rozpočtový výbor Spolkového sněmu odebral peníze na kancelář, na kterou měl nárok z pozice bývalého šéfa německé vlády.

Pro Schrödera, který se odmítá jasně distancovat od Ruska, to byl mírnější trest, protože mu zůstal výsluhový důchod a také nárok na státem placenou ochranku. Opoziční konzervativní unie CDU/CSU totiž chtěla bývalému kancléři sebrat veškeré výhody s výjimkou ochranky.

Ukončete válku co nejdříve, vyzývá Schröder Rusko

Ukončete válku co nejdříve, vyzývá Schröder Rusko Válka na Ukrajině

Evropský parlament se také velkou většinou hlasů vyslovil pro zařazení někdejšího kancléře na sankční seznam Evropské unie. To by mohlo vyústit až ve zmrazení či zabavení majetku. Německý ministr financí Christian Lindner v rozhovoru s deníkem Die Welt nevyloučil, že by německá vláda mohla s takovým krokem vyslovit souhlas.