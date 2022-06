Budoucnost monarchie spojuje tisk s Williamem a Kate

Deník The Times zdůraznil, že Její Veličenstvo bylo nuceno vynechat události předchozích dvou dnů, což vyvolalo obavy, zda bude dostatečně v pořádku, aby se mohlo zúčastnit nedělního finále. „Žena, která svou zemi za celých 70 let nikdy nezklamala, to však nehodlala udělat ani nyní a prokázala charakteristickou odvahu, aby obrovskému davu – a miliardě televizních diváků – dopřála okamžik, na který budou vzpomínat,“ chválí ji The Times.