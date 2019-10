Buď odejdou sami, nebo je vyhostíme, rozhodlo německé město o rodině podezřelého ze znásilnění

Soudce uvalil na chlapce vazbu kvůli tomu, že se už dříve dopustil dvou sexuálních útoků. Za ně ovšem nemohl být trestán vzhledem k tomu, že tehdy mu ještě nebylo 14 let. V Německu je hranice trestní odpovědnosti posunuta na 14 let.

O vyhoštění rodiny se začalo mluvit vzápětí poté, co policie případ rozklíčovala. Město okamžitě přezkoumalo sociální situaci tří rodin, z nichž pochází všech pět podezřelých. Podle platných zákonů by měly rodiny do pěti let po svém příchodu do Německa žít z vlastních příjmů.