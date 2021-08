Britské nemocnice hlásí sedminásobný nárůst těhotných pacientek

Případy spojuje jedna věc – z 99 procent se jedná o neočkované nastávající matky, dodává analýza z Oxfordu. Více než polovina (60 %) těhotných žen, které se v Británii dostanou do nemocnice, následně končí na intenzivní péči.

Vakcínu si ve Spojeném království nechala podat jen každá dvanáctá těhotná žena. Vakcínu ve Spojeném království odmítlo 58 procent těhotných žen, kterým byla nabídnuta. Většina z nich přitom uvedla, že by chtěly počkat na výsledky dlouhodobých studií, jelikož se obávají především vlivu očkovacích látek na nenarozené dítě.

Také to může být důvod aktuálního stavu. Zatímco v květnu přijímali do nemocnice v průměru 28 těhotných pacientek, nyní už to je přes 200.