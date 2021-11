Britové přišli o supermoderní letadlo. Vrak se pokusí vyzvednout z moře, aby ho nezískali Rusové

„Pilot byl bezpečně navrácen na loď a vyšetřování bylo teprve zahájeno, takže by bylo neadekvátní to dál komentovat.“

Podle serveru Independent už byla zahájena společná britsko-americká operace, jejímž cílem je najít vrak letadla a vyzvednout ho ze dna, protože jde o ultramoderní stroj vybavený pokročilými zbraňovými systémy, který by se neměl dostat do rukou soupeřů NATO.

Stroj se zřítil v oblasti, kudy často proplouvají ruské ponorky. Vojenské zdroje uvedly, že pokud by se vrak pokusily vyzvednout nespojenecké státy, vyvolalo by to adekvátní reakci.