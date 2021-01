Britové překotně budují další místa pro testování řidičů kamionů

Referendum chce Sturgeonová pořádat co nejdříve, i když v roce 2014 se zhruba 55 procent Skotů vyslovilo proti nezávislosti. Britský premiér Boris Johnson je zásadně proti dalšímu plebiscitu na toto téma. Jak dnes uvedla agentura AFP, pokud by si ale SNP vedla dobře v květnových místních volbách, přispělo by to ke zvýšení tlaku na Londýn a pomohlo by ho to přimět k souhlasu s referendem.

„Skotsko by bylo coby nezávislý člen Evropské unie partnerem a mohlo by stavět mosty - nejen most k budování silnější ekonomiky a spravedlivější společnosti, ale také most, který usnadní vztahy mezi EU a Británií,” napsala Sturgeonová. „Za téměř 50 let našeho členství jsme měli značný prospěch ze 'čtyř svobod' jednotného trhu, včetně volného pohybu osob. Ve Skotsku našlo domov více než 230 000 lidí z celé Evropy. Jsou to naši přátelé, naše rodina a my si opravdu přejeme, aby zůstali,” dodala.