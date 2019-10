Brexit se komplikuje, britští poslanci nebudou znovu hlasovat o dohodě

Bercow hned na úvod svého vystoupení řekl, že neumožní poslancům v pondělí hlasovat o nové dohodě o brexitu , kterou vyjednal s EU premiér Boris Johnson . Důvodem je, že by se hlasovalo o stejné záležitosti, o které parlament rozhodl už v sobotu: „Moje rozhodnutí je nejednat o tom dnes, protože by to bylo opakování a narušení řádu.“

Euroskeptický konzervativní poslanec Bill Cash naléhal na Bercowa, aby své rozhodnutí zvážil ve světla toho, aby mohla Británie odejít v naplánovaném datu 31. října. Bercow na to odvětil: „Když rozhodujete o tématech, která jsou kontroverzní, někteří lidí budou potěšení a jiní ne. Já jsem se prostě snažil plnit své povinnosti a dělat to, co považuji za správné a co má dělat předseda Sněmovny.“