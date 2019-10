Brexit bez dohody by mohl zatížit Británii největším dluhem za půl století

I kdyby brexit bez dohody proběhl v klidu, mohl by zvednout zadlužení Velké Británie na nejvyšší úroveň od šedesátých let, uvedl podle BBC Institut pro fiskální studia (IFS). Podle něj by zadlužení stouplo ke 100 miliardám liber a 90 procentům HDP.