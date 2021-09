Brabec: Jsme blíž dohodě o Turówu

Původně se spekulovalo, že polští vyjednavači schůzku v Praze odřeknou poté, co polský premiér Mateusz Morawiecki nečekaně na poslední chvíli zrušil svou účast na summitu v Budapešti, aby se nemusel setkat se svým českým protějškem Andrejem Babišem (ANO).

Do Prahy ale nakonec delegace vedená náměstkem polského ministra zahraničí Paw­łem Jablońským dorazila. Polská strana uvedla, že preferuje oboustranná jednání před řešením na evropské úrovni poté, co Soudní dvůr EU tento týden uložil Polsku pokutu půl milionu eur denně (12,7 milionu korun) za to, že nezastavilo těžbu.

„Dokud není domluveno všechno, není domluveno nic. Nicméně bylo několik bodů, které byly významně sporné celou dobu. Dnes po jednání vidím posun,“ prohlásil Brabec.

„Bavíme se o budoucnosti těžby na nějaké období a o tom, za jakých okolností bychom byli ochotni jako česká strana ukončit soudní spor, respektive dohodu dostat do této podoby tak, aby byla pro obě strany akceptovatelná,“ dodal český ministr.

Jednání budou podle něj pokračovat. Pravděpodobně hned v pondělí bude Brabec hovořit s polským ministrem klimatu a životního prostředí Michalem Kurtykou a opět zasednou i odborné týmy. Brabec tak předpokládá další posun.

Pokrok kvitoval i liberecký hejtman Martin Půta. „Vyjednávání je na dobré cestě. Jsem rád, že se i po dnešním jednání přiblížil kompromis, který bude přijatelný pro obě strany a který budou umět schválit obě strany,“ prohlásil po včerejším jednání.

Podle dřívějších informací by dohoda podle české strany měla obsahovat mj. povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody na Frýdlantsku a Hrádecku či vodního zdroje Uhelná. Těžba bezprostředně při hranici znamená hluk, prach a úbytek vodních zdrojů pro obyvatele na české straně.

Podle náměstka polského ministra zahraničí Pawła Jablońského jistého pokroku bylo dosaženo, určitě ale nadále nelze říci, že situace byla vyřešena. „Budeme příští týden pokračovat v jednáních,“ uvedl.

Maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski varoval, že pokud státy nenaleznou dohodu, nebude Polsko dávat peníze na společné projekty samospráv obou zemí.

Podle Brabce není třeba konflikt zbytečně eskalovat. „Nikdy jsme neměli zájem, abychom mluvili polské straně do toho, jaký bude mít energetický mix a dokdy bude těžit uhlí,“ řekl. Na druhou stranu je podle něho potřeba hájit zájmy českých občanů, protože pokračující těžba v dole ohrožuje životní prostředí a spodní vody v Česku. „Nikdy jsme neměli zájem, aby to skončilo u Soudního dvora EU. Chápejte, že by se polská strana chovala úplně stejně,“ řekl.

Duda: Důl zavřít nemůžeme

Polský prezident Andrzej Duda včera večer v televizi TVN uvedl, že Polsko důl Turów uzavřít nemůže. Kdyby to udělalo, přišlo by o sedm procent energetického trhu a muselo by kupovat elektřinu z Německa.

„Pokud máme být energeticky soběstační, tak jediná cesta je taková, že bude pokračovat těžba a zásobování elektrárny. Ta dodává elektřinu obrovské části Polska, právě té na jihozápadu,“ řekl Duda.

Podle prezidenta nelze elektřinu z elektrárny zásobované uhlím z Turówa „žádným způsobem“ nahradit. Připustil, že dosáhnout dohody s ČR se zatím nedaří a vyzval k dialogu s Českem.