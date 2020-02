Bouře Sabine už řádí v Evropě

V neděli se podle očekávání přihnala do Evropy ze severního Atlantiku nebezpečná bouře Sabine (Ciara) doprovázená silným větrem. Nejprve udeřila na Britské ostrovy. Kvůli orkánu už je například v Irsku od rána bez proudu na šest tisíc domácnostní, farem či firem. Přes Británii a Německo by se měla večer dostat i do Česka.