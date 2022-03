Bezletovou zónu nad Ukrajinou by nemuselo zajišťovat NATO, ale třeba Izrael

Kromě států NATO, které mají zkušenosti se zajišťováním bezletových zón, zmínila i tři další možné země, a to Katar, Kuvajt a právě Izrael. Uvedla, že Izrael na to má schopnosti a má vazby na NATO i Rusko. Angažuje se v řešení krize na Ukrajině.

Zmínila, že by mohly být vyhlášeny nikoli na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN, kterou by Rusko vetovalo, ale například na základě Budapešťského memoranda, která slíbilo garantovat Ukrajině nedotknutelnost územní celistvosti výměnou za to, že se vzdá jaderných zbraní.

Jiný způsob, jak zajistit bezpečnost Ukrajiny před nálety, navrhoval v rozhovoru pro NewsMax i zakladatel sporné soukromé bezpečnostní společnosti Blackwater Eric Prince. Ten už v prosinci navrhl americké vládě, že 150 vyřazovaných strojů F-15, F-16 a A-10 by mohlo být předáno Ukrajině, kde by s nimi mohli létat najatí piloti. To by však vedlo k eskalaci konfliktu.