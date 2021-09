Běžkyně Annamária dítě porodí

Webu pluska.sk to řekla matka nadějné sportovkyně. „Moc jsem si přála, aby šla na zákrok, ale nechtěla o tom ani slyšet. Dítě se má narodit v březnu,“ řekla matka. „Když se dítě narodí, půjdu na mateřskou dovolenou a ona se bude věnovat sportu. Tak to bude nejlepší,“ dodala.

V osadě se říká, že mladou dívku navštívili lidé z Červeného kříže, z blíže nespecifikované nadace i politici z Bratislavy. „Za dcerkou byli nějací lidé, přemlouvali ji, aby nešla na potrat, že jí pomohou finančně i materiálně, dokonce koupili dětský kočárek,“ přiznává Izabela. Žena žije v chatrči a ve věku 38 let má sedm dětí. Rodina dostává sociální dávky ve výši 340 eur (necelých 8700 korun) měsíčně.

Obyvatelé osady jsou sdílnější a otevřeně říkají, že Annamária s matkou jsou chamtivé. „Mladá proto nešla na potrat. Navíc si to nepřál ani Sebastián, frajer Annamárie. Ona je pořád do něho strašně zamilovaná. Věří, že když porodí, Sebastián se k ní vrátí. Nebydlí spolu, ale setkávají se,“ říkají obyvatelé osady.

Trenér Annamárie Norbert Pecze je skeptický a nevěří, že dívka se po porodu ke sportování vrátí. „Momentálně se věnuji ostatním svým svěřencům, proto ji neřeším. Je to záležitost rodiny. Netvrdím, že mě to nemrzí, jak lehce ukončila slibně se rozvíjející kariéru, ale já to nijak ovlivnit nemohu a ani nechci,“ uvedl trenér.