Běloruská prokuratura zahájila trestní stíhání Kalesnikovové

Běloruská generální prokuratura ve středu oznámila, že zahájila trestní stíhání přední představitelky opozice Maryji Kalesnikovové. Podle médií se tak rozhodla poté, co vyšetřovací výbor členku vedení opoziční koordinační rady oficiálně obvinil z vyzývání k akcím ohrožujícím národní bezpečnost. Za to Kalesnikovové hrozí dva až pět let vězení.