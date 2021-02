Belgie nezvládá distribuovat vakcíny, počet nakažených přitom stoupá

Dvě třetiny vakcín od firmy AstraZeneca dodaných do Belgie se ještě musí dovézt do očkovacích center. U jiných vakcín je to lepší, přesto ve skladech čeká na rozvoz přes půl milionu dávek, podáno je tři čtvrtě milionu. I v Belgii je přitom 24procentní mezitýdenní nárůst počtu nakažených. Denní průměr nově potvrzených případů nákazy za týden je 2994. Postiženy jsou všechny věkové skupiny kromě lidí nad 80 let, kteří se už očkují.