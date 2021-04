Bavorský premiér má ambice stát se kancléřem

„Dnes jsem oznámil svou připravenost. Pokud mě CDU podpoří, tak neuteču. Pokud ale velká sestra řekne, že to není její přání, bude to také v pořádku a bude bez jakékoli zášti pokračovat dobrá spolupráce,” citovaly Söderův projev k poslancům agentury AFP a Reuters. Podle časopisu Focus Söder poslancům řekl, že stejně jako premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet se o kandidaturu uchází: „Zjistili jsme, že jsme oba vhodní a oba jsme připraveni.”

Laschet podle DPA poslance ujistil, že spolu se Söderem otázku kancléřské kandidatury společně a ve vzájemné úctě vyřeší. Laschet chce, aby o kandidátovi bylo jasno co nejdříve. Obává se, že by výběr kvůli oddalování mohl přerůst ve spor, který by unii poškodil.