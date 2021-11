Australský premiér mi lhal, řekl Macron ke zrušené dohodě o ponorkách

Na otázku australských reportérů, jestli si myslí, že mu Morrison lhal, odpověděl šéf Elysejského paláce jednoznačně: „Nemyslím si to, vím to.“

Morrison, který vystoupil před novináři později, popřel, že by lhal. Říkal prý Macronovi, že Austrálie zrušila dohodu s Francií o nákupu ponorek, protože ponorky s konvenčním pohonem zemi už nevyhovují a chce ponorky s pohonem jaderným, které Canbeře slíbil Washington v rámci nového paktu AUKUS uzavřeného mezi USA, Austrálií a Velkou Británií.

„Vyjádřil jsem se velmi jasně v tom, že to, co by nám bylo poskytnuto, už nadále nedopovídalo našim strategickým zájmům,“ řekl.