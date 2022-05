Atomová bomba na naši ekonomiku, odmítl Orbán zákaz dovozu ruské ropy

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová ve středu představila návrh do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do Evropské unie, v pátek mají o věci v Bruselu jednat diplomaté členských zemí bloku.

Podle šéfa maďarského kabinetu je nejprve zapotřebí transformovat sektor energetiky, což si vyžádá několik let. Premiér také uvedl, že v případě ukončení dovozu ropy z Ruska by musely být upraveny ropné rafinérie, což by představovalo obrovské náklady. Orbán ale zároveň řekl, že Maďarsko je připraveno jednat, pokud EK přijde s novým návrhem, který bude odpovídat maďarským zájmům.