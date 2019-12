Atentátník z petrohradského metra dostal doživotí

Jedenáct mužů bylo v úterý v Rusku odsouzeno za předloňský atentát v petrohradském metru, při kterém zemřelo 16 lidí, včetně strůjce útoku. Kyrgyz Abror Azimov dostal doživotí za organizování útoku. Deset dalších kompliců si vyslechlo tresty v rozmezí od 19 do 28 let a peněžní tresty v rozmezí od 500 tisíc do 800 tisíc rublů (zhruba 181 až 289 tisíc korun).