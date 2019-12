Ať si stávkují, reforma důchodů bude, prohlásil Macron

Macron oznámil, že si byl vědom toho, že některá rozhodnutí se setkají s odporem. „Měli bychom se vzdát snahy změnit naši zemi a každodenní život? Ne,“ odpověděl. Vzdát se by podle prezidenta představovalo zradu na příštích pokoleních, za kterou by se muselo platit. „Penzijní reforma bude dokončena,“ zdůraznil.

Cílem avizované reformy je zjednodušit současný komplikovaný důchodový systém, který obsahuje 42 různých variant. Zákonnou hranicí pro odchod do penze má být nadále věk 62 let, prostřednictvím bonusů a slev chce ale vláda motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.