ANALÝZA: Zmizení Angely Merkelové

Před rokem, kdy se už koronavirus sápal po Spolkové republice, oslovila kancléřka prostřednictvím televizní obrazovky miliony Němců. Zdůraznila, že čísla nakažených pro ni nepředstavují numera ze statistiky. „Jsou to otec či dědeček, matka nebo babička, partner nebo partnerka, jsou to lidé,“ ujistila z očí do očí diváky.