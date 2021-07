Afghánec dostal za pobodání sedmi lidí ve Švédsku doživotí

V době útoku 22letý Afghánec do Švédska přicestoval v roce 2018. Zaútočil letos v březnu. Během soudního přelíčení Tamim Sultani řekl, že se tehdy cítil špatně, že se rozzlobil na jednoho člověka, který ho „obtěžoval“. Šel proto domů, vzal nůž, odešel na stanici ve Vetlandě a zaútočil na dva náhodně vybrané muže. Nepamatuje si prý, proč na ně zaútočil nebo jak se vůbec dostal na stanici.

„Bylo to, jako by mi přestal fungovat mozek. Psychicky jsem se cítil velmi špatně,“ řekl Sultani u soudu.

Útok trval 18 minut, během této krátké doby se podařilo útočníkovi pobodat sedm lidí, z nichž tři utrpěli těžká zranění. Policisté přijeli na místo poté, co lidé hlásili několik zraněných bodnou zbraní, uvedla veřejnoprávní televize SVT. Během zadržení byl střelen do nohy a převezen do nemocnice.