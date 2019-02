Mayové hrozí další vzpoura vlastních poslanců, nechtějí brexit bez dohody

Britská premiérka Theresa Mayová by mohla čelit další vzpouře svých poslanců, a to i těch, kteří k ní dosud byli loajální. Důvodem je, že chtějí zabránit brexitu bez dohody. Mohli by příští týden hlasovat i pro odložení odchodu Británie z EU, uvedla v pátek stanice BBC.